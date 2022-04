Mariola Drozdowska













1961-2022 ~ Mariola Drozdowska of Parker Cove passed away in April, 2022. Born in 1961, she is mourned by her family and her many friends and colleagues.

Dziękuję Mariola… Niech twoje plaże i szczęście będą bezgraniczne….

“Thank-you Mariola… May your beaches and happiness be boundless….”Obituary-